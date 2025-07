Aeroporto di Comiso, la Cna: “Fondamentale un confronto con il governatore siciliano”

Economia

L'associazione di categoria prende posizione dopo la riunione del tavolo tecnico-istituzionale di lunedì scorso

“Se l’aeroporto di Comiso continua a perdere, visto che non ha mai prodotto utili, è necessario, ora più che mai, comprendere qual è il ruolo che la Regione intende coprire per garantire un sostegno strutturale, e non episodico, agli aeroporti minori. Chiediamo una posizione netta e necessaria sull’intervento dell’esecutivo palermitano perché non è possibile che sul Pio La Torre sia effettuato un trattamento diverso rispetto all’altro aeroporto minore che è Trapani dove, come sappiamo, la Regione non solo ha investito somme importanti ma ha pure compartecipato alla gestione”.

E’ quanto hanno affermato i vertici della Cna territoriale di Ragusa, il presidente Giampaolo Roccuzzo e il segretario Carmelo Caccamo, partecipando, lunedì scorso, alla riunione del tavolo tecnico istituzionale convocato sul delicato argomento al palazzo della Provincia di viale del Fante. “Secondo noi – è stato spiegato dalla Cna – è il nodo cruciale del dibattito, perché la Regione deve esplicitare qual è il proprio reale interesse per l’aeroporto di Comiso. Quindi, non un intervento episodico, come accaduto con i nove milioni di euro per tre anni, aspetto di per sé positivo ma limitato solo a uno specifico periodo di tempo, quanto cristallizzare la necessità di un intervento costante che permetta una pianificazione strutturale verso l’aeroporto di Comiso e non solo per una questione di marketing territoriale. Qui il problema è potere contare su risorse fondamentali per ottenere i voli, ottenere almeno due aerei basati su Comiso, ma soprattutto potere contare su una quantità di passeggeri tale che consentano un’autosufficienza dello scalo comisano”.