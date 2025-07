Aeroporto di Comiso, la Cna: “Improrogabile un intervento urgente e strutturale della Regione”

Economia

L'associazione di categoria ribadisce e consolida la propria posizione dopo la riunione della presidenza territoriale

“A seguito dell’ultima riunione tenutasi nella sede del Libero consorzio, che ha visto la partecipazione delle associazioni di categoria e delle istituzioni locali, intendiamo riprendere con forza quanto già espresso nel nostro precedente intervento: è ormai improrogabile un intervento urgente e strutturale della Regione a favore dell’aeroporto di Comiso, con un sostegno economico analogo a quello garantito all’aeroporto di Trapani”. Lo dicono il presidente territoriale Cna Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, e il segretario Carmelo Caccamo, dopo la riunione di presidenza (nella foto) tenutasi martedì sera nella sede associativa di via Psaumida.

La riunione a palazzo della Provincia aveva stabilito come priorità un incontro tempestivo con i vertici Sac, da tenersi subito dopo il rinnovo degli organismi. Tuttavia, come prevedibile, questa condizione è rimasta lettera morta, inserita com’è in un contesto politico estremamente delicato. A complicare ulteriormente lo scenario si aggiunge la questione, altrettanto cruciale, del rinnovo degli organi camerali: anni di commissariamento hanno progressivamente svuotato di significato il ruolo decisionale delle associazioni di categoria che, sulla carta, dovrebbero contare per circa il 62% delle quote Sac come Camera di Commercio del Sud est ma che, di fatto, sono state esautorate dalla politica regionale.