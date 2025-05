Aeroporto di Comiso, La Vardera polemizza con Fidone: “Rinneghi i suoi “padrini” politici”

Attualità

"Siamo al teatro dell'assurdo, anzi al festival delle ipocrisie"

“Siamo al teatro dell’assurdo, anzi al festival delle ipocrisie, vorrei ricordare al sindaco ‘battagliero’ che è stato sostenuto dalla Nuova Dc di Cuffaro alle provinciali e da Fratelli d’Italia alle comunali. Fa sorridere che uno che fa parte del sistema ‘governo’ protesta contro quelli che sono i suoi stessi compagni merenda”. E’ quanto sottolinea il deputato regionale Ismaele La Vardera di Contro Corrente. “Non sarebbe più facile per Fidone, anziché gridare allo scandalo – ancora La Vardera – battere i pugni nei tavoli del governo Schifani che lui stesso sostiene? Attenzione il caso sollevato, quello dello scalo abbandonato, è legittimo e merita una soluzione ma gridare quando basta chiamare i suoi ‘padrini’ politici, dopo di che se Fidone ha davvero questo coraggio da condottiero non deve far altro che rinnegare i suoi principali sostenitori politici ed io stesso scenderò in campo a sostegno di quello scalo”.

