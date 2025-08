Aeroporto di Comiso, le associazioni datoriali e sindacali della provincia di Ragusa chiedono risposte alla presidente del Libero consorzio

Economia

Il riferimento è all'esito della riunione del tavolo tecnico del 14 luglio scorso i cui impegni, finora, sono rimasti disattesi

Con una nota inviata ieri mattina alla presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, le associazioni di categoria e sindacali della provincia di Ragusa (Cgil, Cisl, Uil, Cna, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Legacoop Sicilia, Sicindustria) hanno manifestato la propria profonda preoccupazione in merito agli sviluppi – ancora attesi – relativamente al futuro dell’aeroporto di Comiso. A seguito della riunione del tavolo tecnico tenutasi lo scorso 14 luglio, erano stati condivisi due obiettivi fondamentali: lo svolgimento di un incontro con il consiglio di amministrazione della Sac, successivamente all’assemblea dei soci prevista per il 25 luglio; l’avvio di un’interlocuzione formale con la compagnia aerea Ryanair, al fine di esplorare la possibilità di una trattativa volta al rafforzamento delle rotte sull’aeroporto degli Iblei.