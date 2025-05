Aeroporto di Comiso, Libero consorzio farà fronte comune con associazioni datoriali e sindacali

Attualità

E' quanto emerso dal confronto che è stato ospitato ieri da palazzo di viale del Fante

“Insieme si può”. È questo il messaggio che le associazioni datoriali e i sindacati hanno evidenziato nel corso del confronto (nella foto) sull’aeroporto di Comiso convocato dalla presidente Maria Rita Schembari su richiesta degli stessi.I rappresentanti di Sicindustria, Confcommercio, Cna, Confcooperative, Confesercenti, Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto aggiornamenti sui bandi per le nuove tratte internazionali e nazionali, hanno evidenziato un passato fatto di divisioni sul territorio e strategie controverse, non hanno mancato di lanciare proposte provocatorie e critiche alla gestione della Sac ma hanno fortemente ribadito la volontà di formare un fronte compatto, a fianco del Libero Consorzio ibleo, per avviare una strategia di programmazione anche alla luce degli ingenti finanziamenti da Regione e Provincia nonché una battaglia politica a tutela dello scalo. “Vogliamo e dobbiamo lavorare in rete, in maniera compatta, omogenea, diretta. Se parleranno le nostre azioni, non potrà parlare altro”.

In attesa di scoprire le nuove rotte finanziate dalla CamCom per la Winter 2025/2026 – saranno almeno 5 e si conosceranno la prossima settimana – e di verificare il bando Enac sulla continuità territoriale che scadrà il 30 luglio, sindacati e associazioni datoriali hanno affermato l’importanza di rilanciare l’immagine dell’aeroporto degli Iblei per ampliare il potenziale bacino d’utenza. “Una priorità che Sac dovrà assumersi”. Ed ancora, “fondamentale accendere un focus sulle infrastrutture a servizio dell’aeroporto”.

“Ringrazio le associazioni datoriali e i sindacati per il contributo fornito, elemento fondamentale per sedermi domani al tavolo istituzionale e proseguire nell’iter di costituzione di questa ampia cabina di regia incentrata sull’aeroporto degli Iblei. Elementi propositivi che rappresenterò ai sindaci assieme agli elementi critici che sono emersi nel corso del confronto aperto, leale, costruttivo”, dichiara la presidente Maria Rita Schembari.

“L’aeroscalo sta vivendo un momento di gravissima crisi, è sotto gli occhi di tutti. Questa infrastruttura è fondamentale per la crescita del settore turistico ma non possiamo dimenticare che svolge anche un importantissimo servizio pubblico per tutti coloro che hanno bisogno di connettersi con i principali centri nazionali per studio, lavoro, salute”.