Aeroporto di Comiso, l’on. Campo: “Caro voli a Pasqua, insostenibile”

L'analisi della situazione non facile da parte della deputata regionale pentastellata

“Come ogni anno ci si avvicina al periodo di Pasqua e, dando un’occhiata ai prezzi che le varie compagnie mettono in atto da e per Comiso (in questo caso la situazione su Catania non è dissimile) è sin troppo facile accorgersi di rincari che non hanno assolutamente nessuna giustificazione”. Lo dice la deputata regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo (nella foto), che torna su un argomento assai spinoso e sentito come quello dei voli da e per la Sicilia, a cavallo delle vacanze. “Ci possiamo accorgere che andare da Milano a Londra, o perfino a Oslo sia più conveniente che atterrare all’aeroporto di Comiso nel periodo 18-28 aprile. Per quanto riguarda gli altri aeroporti italiani, per potere arrivare in Sicilia nello stesso periodo, non c’è alcuna differenza. I nostri studenti fuori sede, se vorranno trascorrere le festività pasquali in famiglia, saranno costretti a spendere centinaia e centinaia di euro per tornare a casa; i turisti, da parte loro, saranno a dir poco scoraggiati dal venire in Sicilia in quel periodo”.