Aeroporto di Comiso, l’osservatorio turistico fa il punto: “L’infrastruttura è la priorità per il territorio. Stiamo provando a trovare soluzioni”

L'incontro si è tenuto questa mattina nella sala giunta del Libero consorzio. Ecco quali sono le scelte strategiche per il prossimo futuro

Si è svolto lunedì mattina, nella sala Giunta del Libero Consorzio, un nuovo incontro dell’osservatorio turistico dedicato all’aeroporto di Comiso. “La situazione del nostro scalo, che da metà mese ha toccato uno dei punti più bassi della sua storia – dichiara il sindaco Peppe Cassì – è la priorità del territorio ibleo. Per questo il secondo incontro dell’Osservatorio turistico ragusano che in pochi giorni abbiamo dedicato al tema, ha visto la presenza della presidente della Provincia, Maria Rita Schembari, che ringrazio per la disponibilità. Un confronto schietto, dal quale sono emersi punti di vista differenti così come molteplici sono le cause della crisi: c’entra la politica con carenza di servizi e di idonei collegamenti, c’entra la Sac (che vanta numeri record per Catania, ma fallimentari su Comiso: fatto che alimenta sospetti e veleni), c’entrano, soprattutto, i soldi. È infatti acclarato come i piccoli aeroporti abbiano bisogno di interventi economici esterni per sostenersi. Trapani, ad esempio, che pure ha superato nel 2024 il milione di passeggeri (a fronte dei 260mila di Comiso), deve ripianare ogni anno debiti milionari, ma lì la quasi totalità delle quote societarie è in mano alla Regione che non lesina risorse, da ultimo 8 milioni (se non erro) erogati per portare in pareggio l’ultimo bilancio approvato. Credo quindi che nessuno possa tirarsi indietro e dichiararsi esente da colpe, anche quelli che oggi si ergono a paladini”.