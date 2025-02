Aeroporto di Comiso, passeggeri in “caduta libera”

Attualità

In un anno perso il 14,2% come certifica AssoAeroporti

Passeggeri in “caduta libera” all’aeroporto di Comiso: il numero è sceso del 14,2% in un anno, quasi 40.000 in meno quindi rispetto al 2023. I numeri del 2024 parlano difatti di 260.438 passeggeri rispetto ai 297.420 del 2023. Tanto per fare un esempio a noi vicino, l’aeroporto di Catania ha superato i 12 milioni 300.000 passeggeri, collocandosi al quinto posto nella classifica nazionale degli aeroporti. I dati sono stati diffusi da AssoAeroporti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA