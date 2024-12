Aeroporto di Comiso, presentato atto di indirizzo al consiglio comunale di Ragusa

Attualità

L'iniziativa arriva dai consiglieri comunali Carla Mezzasalma e Giovanni Sortino

I consiglieri comunali di Ragusa, Carla Mezzasalma e Giovanni Sortino (nella foto), hanno depositato un atto di indirizzo riguardante l’aeroporto di Comiso che sarà discusso in una delle prossime sedute del Consiglio comunale. “L’iniziativa ha un obiettivo preciso – sottolineano i due consiglieri – sollecitare il governo regionale a destinare all’aeroporto di Comiso un finanziamento annuale pari a quello previsto per l’aeroporto di Trapani, vale a dire sette milioni di euro, garantendo così una continuità e non un intervento una tantum”.