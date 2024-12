Aeroporto di Comiso, rinviati ancora una volta i benefici della continuità territoriale

Attualità

I consiglieri comunali della Lista Spiga: "Vogliamo saperne di più, ancora penalizzazioni per i cittadini"

Per l’aeroporto di Comiso non è ancora tempo di beneficiare della continuità territoriale, che prevede, ricordiamo, servizi aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea per alcune tratte specifiche (Roma Fiumicino -andata e ritorno – e un volo per Milano, sarà possibile scegliere Milano Malpensa, Milano Linate o Bergamo Orio al Serio). Sono previste anche tariffe massime da applicare per tutto l’anno su ciascuna rotta onerata, sia per i residenti in Sicilia, con prezzo agevolato, che per i non residenti. Ma tutto questo è stato rinviato nuovamente, stavolta al 1° Maggio 2025. “Per saperne di più – sottolinea il consigliere comunale di Comiso Tano Gaglio – abbiamo presentato una interrogazione consiliare come Lista Spiga per capire quali azioni ha intrapreso e/o intende intraprendere l’Amministrazione comunale per assicurare il celere avvio delle agevolazioni legate alla continuità territoriale che sino ad oggi per troppo tempo è stato rinviato “saltando” il periodo natalizio durante il quale maggiori avrebbero potuto essere i benefici per chi risiede nel nostro territorio”.

