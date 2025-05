Aeroporto di Comiso, ripartono i collegamenti diretti con Barcellona

Attualità

La tratta sarà operata dalla compagnia Vueling a partire dal 4 luglio e per tutta la stagione estiva

Vueling, parte del gruppo Iag, annuncia il ritorno della rotta Comiso–Barcellona El Prat, inaugurata durante la stagione estiva 2024.Prima e unica compagnia aerea a collegare i due aeroporti con voli diretti, con questo collegamento Vueling offre ancora la possibilità di raggiungere la città catalana dal 4 luglio e per tutta la stagione estiva, due volte a settimana il venerdì e la domenica. I biglietti sono già in vendita sul sito web della compagnia.In questo modo, Vueling aggiunge una terza alternativa per volare a Barcellona dalla Sicilia, oltre all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino (con fino a 13 voli settimanali) e il Catania-Fontanarossa (con fino a 12 voli settimanali).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA