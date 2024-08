Aeroporto di Comiso, soppresso il volo per Verona. Ed è caos

Attualità

I passeggeri hanno protestato in modo veemente anche perché erano già tutti al gate. Nessuna spiegazione ufficiale da parte della compagnia aerea. Sono intervenuti pure i carabinieri

Cancellato in piena estate il volo Volotea dall’aeroporto di Comiso a Verona. E’ accaduto questa mattina, il volo sarebbe dovuto partire poco dopo l’alba. Numerosi i passeggeri che hanno protestato con la compagnia aerea che non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale sul motivo che ha impedito il volo e che ha proposto una serie di alternative per riproteggere i passeggeri. Tra queste quella che prevede la possibilità che i passeggeri siano ospitati questa sera in albergo a Catania per poi farli partire domani da Fontanarossa sino a Bergamo e da qui il trasferimento in pullman a Verona. Numerose le proteste. Sono intervenuti pure i carabinieri.

