Aeroporto di Comiso, tre gruppi consiliari chiedono la convocazione di una seduta aperta del consiglio comunale

Attualità

"Non si può più fare finta di niente, è il momento di agire con atti concreti"

“La situazione dei voli all’aeroporto Pio La Torre di Comiso è ormai allarmante ed il territorio non può permettersi di assistere inerte ed inerme in attesa di un rilancio per ora solo annunciato”. E’ quanto sostengono i gruppi consiliari del Pd, della lista Spiga e di Coraggio Comiso presenti in seno al civico consesso. “Non si può più rinviare un confronto tra tutti gli attori interessati – è spiegato dai consiglieri Gaetano Gaglio ed Enrica Adamo (Lista Spiga), Gaetano Scollo e Gigi Bellassai (Pd), Salvo Liuzzo e Cristina Betta (Coraggio Comiso) e per questo abbiamo richiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto proprio all’aeroporto. Ci continuano a dire che a breve partiranno le tratte agevolate con i fondi del Libero consorzio di Ragusa; che siamo in procinto di attivare anche le tratte agevolate nell’ambito della continuità territoriale; che il soggetto gestore ha a cuore lo scalo e che il presidente della Regione garantisce il prossimo avvio del progetto cargo al Pio La Torre di Comiso. Intanto però i voli continuano a diminuire, le compagnie si eclissano, le giornate in cui la struttura è chiusa per mancanza di traffico passeggeri aumentano così come le occasioni ed i momenti di protesta, ma il trend negativo non si inverte, anzi”.