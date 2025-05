Aggressioni ai dipendenti pubblici in crescita, il segretario generale Cisl Fp Ragusa Siracusa: “Necessario aprire un confronto vero”

Attualità

Bonarrigo dopo il caso di Augusta: "Serve un cambiamento culturale che faccia comprendere l'importanza del ruolo e delle funzioni dei dipendenti pubblici nell'ambito sociale"

“Aggressioni ai dipendenti pubblici in crescita. Riteniamo gravissimo l’episodio in danno ai due agenti di polizia municipale avvenuto ad Augusta”. Così il segretario generale Cisl Fp Ragusa Siracusa Mauro Bonarrigo che prende posizione in proposito. “Dal mio personale confronto con Bruna Serra ed Antonio Bonsignore, dirigenti sindacali della Cisl Fp Ragusa Siracusa al Comune di Augusta – sottolinea il segretario generale – emerge che l’avvenimento si colloca in un momento storico in cui con le nuove assunzioni di personale si tenta di garantire il miglioramento dei servizi alla cittadinanza. Oltre alla piena solidarietà ai due lavoratori oggetto dell’ingiustificabile atto di violenza, va comunque messo in evidenza che tali episodi d’intolleranza al legittimo operato dei dipendenti pubblici in diversi ambiti di lavoro non sono, purtroppo, isolati”.