Agricoltura iblea, l’on. Dipasquale: “Vogliono fare morire i deboli per rafforzare i grandi”

Attualità

"Assente il presidente Schifani e assenti i parlamentari di maggioranza, se non pochissimi: gli imprenditori non si fermeranno dal protestare"

“Nella seduta odierna dell’Assemblea regionale siciliana si è dibattuto sul tema della crisi nel settore agricolo-zootecnico”. Lo dice il deputato regionale del Pd Nello Dipasquale che critica con forza: “Assente il presidente Schifani e assenti i parlamentari di maggioranza, se non pochissimi, perché la maggior parte di loro è intervenuto in aula per poi andar via e non tornare più, nemmeno per ascoltare l’intervento dell’assessore all’Agricoltura. Scientemente si sta consentendo l’indebolimento delle piccole imprese agricole e zootecniche in modo che con pochi quattrini le grandi aziende possano acquisire le proprietà: qualcuno vuole che si ritorni all’esistenza dei grandi latifondisti. Si vuole fare morire i deboli per rafforzare i grandi, ai piccoli si danno poche risorse e ai grandi sempre di più. Gli imprenditori agricoli e zootecnici di Sicilia non sono cretini, lo hanno capito e non si fermeranno dal protestare finché non ci saranno risposte concrete”.

