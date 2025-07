Al via il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sulla Sp 67 che attraversa i territori comunali di Ispica e Pozzallo

Attualità

A darne comunicazione il consigliere del Libero consorzio comunale di Ragusa Angelo Galifi

Il consigliere del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con delega alle Infrastrutture e alla Viabilità, Angelo Galifi (nella foto), comunica – con il pieno supporto del consigliere comunale di Ispica, Salvatore Milana, e del consigliere comunale di Pozzallo, Francesco Giannone – l’avvio dei lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sulla Strada provinciale 67, nel tratto che attraversa i territori comunali di Ispica e Pozzallo.

L’intervento è stato avviato nella giornata odierna e prevede la riqualificazione completa della segnaletica orizzontale, con particolare attenzione alle strisce di delimitazione delle carreggiate, agli attraversamenti pedonali e alle intersezioni. L’obiettivo primario è quello di migliorare la sicurezza stradale, garantendo maggiore visibilità e ordine nella circolazione dei veicoli e nella fruizione degli spazi da parte dei pedoni.

La Sp 67 rappresenta una delle principali arterie di collegamento della fascia costiera sud-orientale della provincia di Ragusa, ed è soggetta, soprattutto nel periodo estivo, a un significativo aumento del traffico veicolare, sia per la maggiore presenza residenziale sia per l’incremento del flusso turistico. In tale contesto, il potenziamento della segnaletica assume un ruolo fondamentale per la sicurezza e la funzionalità dell’intero tratto stradale.

Tra le misure previste, si evidenzia anche l’installazione di archetti parapedonali in prossimità delle aree di sosta riservate ai disabili, al fine di prevenire la sosta irregolare dei veicoli sugli attraversamenti pedonali e tutelare così la sicurezza dei soggetti più fragili.

Contestualmente, è in programma nelle prossime ore un intervento straordinario di scerbatura e pulizia dei margini stradali, al fine di migliorare ulteriormente la visibilità e la fruibilità della carreggiata.

Al termine delle opere previste, sarà effettuata una ricognizione tecnica per verificare la qualità e la completezza dei lavori eseguiti. In caso emergessero ulteriori necessità di manutenzione o migliorie, saranno valutate collaborazioni con imprese locali, che si sono rese disponibili a supportare eventuali interventi a titolo gratuito, nell’ottica di un impegno condiviso a beneficio dei cittadini e dei numerosi turisti che frequentano la nostra costa durante la stagione estiva.