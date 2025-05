Alberi pericolanti e incendi: quattro interventi dei vigili del fuoco tra Vittoria, Comiso e Acate

Cronaca

Le fiamme hanno danneggiato anche un uliveto

Quattro interventi dei vigili del fuoco oggi fra Vittoria, Comiso e Acate.

Il primo intervento si è registrato alle 12,30 ed ha riguardato un incendio di rifiutivegetali in contrada Bosco Rinelli, territorio di Acate. Le fiamme hanno danneggiato anche un uliveto.

Una squadra di Ragusa è intervenuta invece in contrada Deserto, a Comiso, sempre per l’incendio di rifiuti vari. La squadra operativa del distaccamento di Vittoria sta nel pomeriggio operando per l’incendio di un deposito agricolo sulla ex Sp 17, la Vittoria-Scoglitti.

Infine, la squadra operativa della sede di Ragusa sta operando sulla Acate-Santo Pietro per alberi pericolanti con il supporto della autoscala.

