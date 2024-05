Alla scoperta di Santa Croce e i suoi mulini

Società

L'appuntamento è in programma domenica con partenza alle 7,30 del mattino

Un’occasione unica per scoprire luoghi sconosciuti anche agli stessi santacrocesi. Prosegue ArcheoTrekking, l’iniziativa promossa dall’assessore alla Cultura Stefania Barone, per “riscoprire” Santa Croce Camerina. Domenica 26 maggio, con partenza alle 7,30, è in programma un percorso denominato “Santa Croce e i suoi mulini”. “Partiremo da piazzale Quasimodo – spiega l’assessore Barone – per arrivare dapprima al Mulino Vecchio e poi al Mulino Nuovo. Insieme a noi ci sarà lo storico Giuseppe Arrabbito, presidente della Società Storia Patria, che racconterà le storie dei luoghi, che spesso si mescolano a suggestive leggende. Si tratta di occasioni importanti anche per noi stessi, che abbiamo la possibilità di ampliare la conoscenza storica del nostro territorio e dei luoghi più suggestivi che lo circondano. Siamo arrivati al sesto appuntamento e devo dire che siamo più che soddisfatti della partecipazione che fino ad ora abbiamo riscontrato. Sono in programma poi altri due appuntamenti a giugno e un altro il prossimo mese di settembre”.