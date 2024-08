Allagato il primo tratto della Ragusa mare, il forte temporale ha creato disagi (video)

Attualità

Notevoli i rallentamenti al traffico veicolare

Strada allagata. Accade nel primo tratto della Ragusa mare per chi esce dalla città. Il forte temporale di questi ultimi minuti ha creato non poche criticità nel tratto delimitato dallo spartitraffico, soprattutto in prossimità dell’imbocco verso la Sp 25. Una situazione che si dovrebbe normalizzare nelle prossime ore.

