Allarme microcriminalità a Scicli, Buscema (Iv): “Servono azioni forte e decise”

Attualità

"Il sindaco convochi un comitato di crisi permanente come è stato fatto a Vittoria"

“Adesso basta. Occorre che una strada possa essere presa. Perché, ad esempio, non fare come a Vittoria con la creazione di un comitato di crisi permanente? Ci sono tutte le condizioni affinché quella recente esperienza possa essere mutuata nella nostra città. I piccoli e medi imprenditori, i negozianti, non ce la fanno più a sopportare tutto questo”. Lo dice la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema (nella foto), preoccupata per il fatto che, ancora una volta, la quarta nel giro di un anno, sia stato preso di mira, dai soliti ignoti, il bar tabacchi Settemila Caffè di Donnalucata.