Allarme ordine pubblico a Scicli, si riunisce il comitato per la sicurezza in Prefettura a Ragusa

Attualità

Assunti impegni specifici per quanto riguarda le zone critiche del territorio urbano

A distanza di pochi giorni dalle aggressioni armate nel centro storico di Scicli si è tenuta stamattina l’attesa riunione in prefettura del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica chiesta con forza dal sindaco Mario Marino. Al tavolo di lavoro erano presenti, oltre al prefetto Giuseppe Ranieri, il questore di Ragusa Marco Giambra i vertici provinciali delle forze dell’ordine. Il primo cittadino ha chiesto una maggiore attenzione sul territorio specie in alcune zone della città, Largo Gramsci e via Aleardi, dove si verificano episodi di microcriminalità. Il comitato per l’ordine e la sicurezza ha assunto impegni affinché le zone cosiddette ‘calde’ della città abbiano un rafforzamento dei controlli quotidiani specie durante le ore serali.