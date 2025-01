Allevatori della provincia di Ragusa alle prese con la blue tongue, arrivano gli aiuti dalla Regione

Attualità

Pubblicato il decreto di assegnazione dei fondi destinati ai ristori

In tempi record è stato pubblicato dall’assessorato regionale all’Agricoltura il decreto di assegnazione dei fondi destinati ai ristori nei confronti di allevatori che, a vario titolo, hanno subito danni economici a causa dell’emergenza sanitaria da bluetongue, brucellosi e tubercolosi. Malattie che hanno colpito quasi 8 mila capi tra ovini, bovini e suini provocando la morte di 3882 ovini, il decremento della produttività per 3951 bovini e la morte di 68 suini. In totale 3648 sono stati gli animali abbattuti e 3599 quelli sostituiti per tubercolosi e brucellosi.