“All’ospedale Maggiore di Modica la nuova Tac non è ancora entrata in funzione”

Attualità

La denuncia dei componenti del gruppo territoriale del m5S: "Installata e collaudata, ma di fatto ancora inattiva"

“La nuova macchina per eseguire la Tac presso il Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, seppure installata e collaudata, ad oggi non è ancora entrata in funzione”. Lo denunciano i componenti del gruppo territoriale del m5S di Modica, evidenziando come l’attrezzatura in questione, attualmente in uso nel reparto di radiologia, è quella che serve sia per i ricoverati che per il pronto soccorso che anche per gli utenti esterni.