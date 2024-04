“Amerai il finale”, a Pozzallo la giornata diocesana dei giovani 2024

Attualità

In centinaia a partecipare all'iniziativa promossa dalla diocesi di Noto con il vicariato e il Comune della città marittima

“Amerai il Finale” è il tema scelto per la Giornata Diocesana dei Giovani 2024 organizzata dalla Pastorale Giovanile Diocesana di Noto in collaborazione, quest’anno, con il Vicariato ed il Comune di Pozzallo.

Centinaia di Giovani, sin dal primo pomeriggio di ieri, hanno fatto tappa in città ed hanno partecipato ad incontri formativi presso la Chiesa Madre, la Casa Salesiana e le strutture scolastiche dell’Istituto Comprensivo “Rogasi”. In serata l’incontro il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, le cui riflessioni hanno motivato, ispirato e guidato i giovani. Il vescovo ha affrontato temi come la fede, la vocazione, l’amore, il servizio alla comunità, la crescita personale includendo storie, testimonianze ed esperienze rilevanti e significative per la crescita dei giovani. A tarda sera è stata la musica la vera protagonista capace, come sempre, di coinvolgere, aggregare ed entusiasmare i ragazzi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA