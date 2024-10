Anc Ragusa, la presidente Paolino nel consiglio nazionale del sindacato dei professionisti

Attualità

E' stata eletta durante il congresso tenutosi a Pozzuoli

Prestigioso riconoscimento per il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto). In occasione del congresso elettivo dell’Associazione nazionale commercialisti, svoltosi a Pozzuoli, congresso che ha confermato per la quarta volta il presidente Marco Cuchel alla guida del sindacato dei professionisti, il vertice dell’organismo ibleo è stato eletto a far parte del consiglio nazionale.

“Una bella soddisfazione per me – chiarisce Paolino – essere stata eletta in qualità di consigliere nazionale. Con il presidente Cuchel, con la sua squadra, abbiamo condiviso numerose battaglie e leggo questa elezione come il riconoscimento di un impegno che non è mai mancato a sostegno dei colleghi. Cercheremo di fare sempre di più e sempre meglio anche se il quadro complessivo, con riferimento alle scelte del governo nazionale che, invece, di semplificare appesantisce ulteriormente ogni tipo di procedura, non è certo dei migliori. Ma per quanto ci riguarda non ci fermiamo e continueremo a fare sentire alta la nostra voce tutte le volte che sarà necessario”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA