Ance Ragusa, Firrincieli riconfermato nel consiglio generale nazionale

Economia

L'incarico avrà valore per il prossimo quadriennio (2025-2029)

Il presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli (nella foto), è stato riconfermato per il prossimo quadriennio (2025-2029) nel Consiglio Generale di ANCE nazionale, l’organo direttivo che riunisce 100 imprenditori provenienti da tutta Italia, eletti in rappresentanza dei territori secondo il peso associativo.

La riconferma di Firrincieli rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno profuso negli ultimi anni sia a livello locale che nazionale nel settore dell’edilizia, nonché per la qualità del lavoro svolto a capo dell’associazione ragusana. Si tratta di un ruolo di rilievo strategico che consente di rappresentare le istanze e le specificità delle imprese siciliane all’interno dell’organismo che definisce le linee guida e le politiche di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) a livello nazionale.

“È per me un grande onore essere stato riconfermato nel Consiglio Generale di ANCE – ha dichiarato Giorgio Firrincieli –. Continuerò a impegnarmi con passione per rappresentare le esigenze delle imprese del nostro territorio, promuovendo un’edilizia sostenibile, innovativa e attenta alle dinamiche economiche e sociali del Paese. Questo incarico non è un riconoscimento personale, ma un’opportunità per far sentire la voce della provincia di Ragusa all’interno del sistema associativo nazionale”.

La nomina conferma il ruolo sempre più centrale di ANCE Ragusa nel panorama associativo e imprenditoriale italiano, testimoniando la qualità della rappresentanza territoriale e il valore espresso dalle imprese del settore delle costruzioni nella provincia.