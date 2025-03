Anche a Ragusa la settimana nazionale per la prevenzione oncologica

Attualità

Si svolgerà dal 15 al 23 marzo con iniziative legate alla promozione dei corretti stili di vita

Prevenzione, promozione dei corretti stili di vita, attività di supporto alle pazienti. Sono diverse le attività promosse da Lilt Ragusa nel 2025 e rilanciate in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, che si svolgerà dal 15 al 23 marzo.

Per sottolineare l’importanza della corretta alimentazione, la Lilt di Ragusa il 22 marzo scenderà in Piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa dalle 10 alle 13 insieme al Gas Mazzarelli, Gruppo di Acquisto Solidale.

Grazie ai volontari Lilt, insieme al materiale informativo verranno proposte piccole quantità di olio extravergine di oliva (EVO) che si conferma simbolo della campagna di sensibilizzazione della Lilt.

Alimento fondamentale della dieta mediterranea italiana, l’olio EVO è noto per le sue straordinarie proprietà antiossidanti, grazie alla ricchezza di polifenoli e acido oleico, che contribuiscono alla prevenzione di diverse patologie oncologiche. In particolare, uno studio che ha analizzato 45 ricerche scientifiche ha confermato che l’assunzione quotidiana di olio EVO riduce del 31% i rischi di cancro.

Entro il mese di Marzo poi, presso la sede della Pro Loco di Marina di Ragusa, riprenderanno le attività per il progetto “Il Filo che Cura”, con riunioni settimanali di lavoro all’uncinetto dedicato alle donne operate al seno.

Infine grazie ai tre videodermatoscopi di cui sono stati dotati i centri di prevenzione di Ragusa, Comiso e Modica verrà potenziata la prevenzione dei tumori cutanei con la mappatura dei nei.

“Il messaggio che vogliamo lanciare, unendoci ai volontari di tutta Italia è semplice ma importantissimo: la prevenzione, in particolare quella legata a stili di vita sani, può fare la differenza“, dichiara la presidente Lilt Ragusa, Maria Teresa Fattori.