Anche a Ragusa lo sciopero generale dei settori privati con il sit in sul ponte Vecchio

Attualità

In primo piano gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro

“Basta morti sul lavoro”. Un’accorata e forte denuncia scritta su due striscioni che hanno giganteggiato sui lati del Ponte Vecchio di Ragusa. Una denuncia che ha simboleggiato le quattro ore dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per tutti i settori privati e in tutto il Paese ancora sconvolto dalla tragedia sul lavoro di Suviana che ha mietuto cinque vittime.

Lo sciopero a Ragusa si è manifestato con un sit–in dalle 10 alle 12 con molte maestranze venute a testimoniare in tuta da lavoro.

Al centro della piattaforma vertenziale un patto per la Salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dove si reclama una maggiore presenza degli enti di controllo dell’Asp e dell’ispettorato del lavoro che in provincia nei fatti non registra l’adeguata attività nei controlli dei cantieri. Né la Regione pianifica seriamente l’ingresso di nuovi ispettori.

“E’ l’ennesimo presidio che facciamo – dichiara Giovanni D’Avola, segretario della Uil Sicilia e Area Vasta con delega su Ragusa – dopo quello fatto con i dipendenti Enel e gli edili. E’ ineludibile una soluzione legata al coordinamento delle strutture produttive sulla prevenzione e formazione alla sicurezza che operano in provincia, così come abbiamo chiesto al Prefetto di Ragusa. Non è possibile che un lavoratore che esce di casa per andare a lavorare non abbia più la certezza di ritornarvi. Il 20 aprile a Roma sul tema si svolgerà una manifestazione nazionale per fare sentire la nostra denuncia alta e forte”.

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro sta diventato di estrema urgenza in tutti i settori produttivi del Paese e in Sicilia. Nell’isola negli ultimi quattro anni si è registrato un decesso ogni quattro giorni, senza dover contare i feriti più o meno gravi.