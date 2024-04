Anche i deluchiani di Ragusa presenti a Roma all’avvio della campagna elettorale di Cateno per le elezioni europee

Politica

Buscemi: "E' stato un momento molto emozionante"

“Abbiamo partecipato oggi all’avvio della campagna elettorale per le Europee di Cateno De Luca. A Roma un momento emozionante. Anche noi di De Luca per Ragusa-Sud chiama Nord abbiamo voluto essere presenti. Per fare sentire tutta la nostra vicinanza al nostro leader”. Così Saverio Buscemi, consigliere comunale, nel commentare quanto accaduto questa mattina in un teatro Quirino di Roma praticamente sold out (nella foto sotto da sinistra Saverio Buscemi, il coordinatore di Comiso Giovanni Landro e l’assessore di Ragusa Andrea Distefano).