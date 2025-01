Anche in provincia di Ragusa blocco ticket e prenotazione visite sanitarie, la denuncia del comitato civico Art. 32

Attualità

L'Asp assicura: "Stiamo cercando di risolvere in tempi brevi. Il problema causato dall'introduzione del nuovo nomenclatore tariffario"

“Da mercoledì 8 gennaio, con prosecuzione giovedì 9, tutte le piattaforme dell’Asp sono totalmente bloccate. Non si tratta soltanto della impossibilità di pagare i ticket nelle diverse strutture. Non è possibile prenotare visite ed esami specialistici, i medici non possono prescrivere ricette e soprattutto le farmacie non possono procedere alla registrazione dei farmaci erogati anche a diabetici, celiaci e in generale per i prodotti assolutamente necessari alla salute dei pazienti”. E’ quanto denunciato il comitato civico Art. 32 con il presidente Rosario Gugliotta.“Abbiamo chiesto ad alcuni farmacisti notizie in merito – prosegue – e ci è stato risposto che l’azienda sanitaria non si pone il problema e non impartisce disposizioni in merito. Una situazione da terzo mondo se aggiungiamo anche le condizioni di accesso e permanenza nei pronto soccorso. La lettera disperata di un utente e la gestione delle piattaforme informatiche ci inducono ad una sola conclusione :dimissioni del direttore generale e dimissioni dei principali manager che sovrintendono ai servizi organizzativi. Abbiano questi signori un sussulto di orgoglio si facciano da parte e chiedano ai loro referenti politici di individuare persone all’altezza del compito”.