Anche in provincia di Ragusa la giornata nazionale della salute della donna

In concomitanza è stata promossa una Open week in programma dal 22 al 30 aprile

Fondazione Onda, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, organizza dal 22 al 30 aprile la decima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza).

L’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, il 22 e il 29 aprile, organizza delle consulenze prenatali (dalle 12 alle 13); mercoledì 23 aprile sarà il turno delle consulenze per la menopausa (dalle 16 alle 17); il 24 aprile sarà approfondito il tema delle malattie sessualmente trasmesse; il 28 si parlerà di patologie vulvari, il 30 di sterilità. Questi ultimi appuntamenti sono tutti in programma dalle 12 alle 13. Ci si può prenotare, a partire da martedì 14 aprile, scrivendo una mail all’indirizzo ostetricia.ragusa@asp.rg.it, specificando le proprie generalità e la tipologia di consulenza richiesta.

“Con la decima edizione dell’(H) Open week sulla salute della donna – commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS – la Fondazione rinnova il suo impegno nell’informazione, la prevenzione e la cura al femminile: una causa che sentiamo nostra da quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile e da lì sempre onorata, offrendo negli Ospedali del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa una settimana, quest’anno ben nove giorni, di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, infopoint e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati”.