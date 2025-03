Attualità

L'appuntamento si è tenuto oggi pomeriggio in piazza Poste

Anche Ragusa ha risposto all’iniziativa lanciata dal giornalista e scrittore Michele Serra dal titolo “Una piazza per l’Europa”. Già nei giorni scorsi, cittadini e rappresentanti di diverse associazioni si sono riuniti al centro commerciale culturale di via Giacomo Matteotti, a Ragusa, per costituire un comitato e aderire all’iniziativa, che si sta svolgendo in concomitanza con quella di Roma, per riaffermare l’unità e la libertà dell’Europa.

Michele Serra si è chiesto e a chiesto: “Che fine farà l’Europa, che oggi ci appare il classico vaso di coccio tra due vasi di ferro, per giunta ricolmi di bombe atomiche? Sopravviverà la way of life europea a questa stretta, che mette in discussione ciò che banalmente chiamiamo democrazia, ovvero separazione dei poteri, diritti e doveri uguali per tutti, libertà religiosa e laicità dello Stato, pari dignità e pari serenità per chi governa e chi si oppone?”.