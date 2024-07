Anche Vavoli resta alla Virtus Ragusa

Basket

Coach Recupido potrà contare di nuovo su un giocatore di rara importanza

A garantire alla Virtus muscoli e rimbalzi, anche nella prossima stagione, sarà Davide Vavoli (nella foto). Il nativo di Fondi, 198 cm d’altezza, è la seconda conferma del club dopo quella di Franco Gaetano. Prende forma, quindi, il nuovo reparto lunghi a disposizione di coach Recupido, che potrà contare nuovamente su un giocatore di rara importanza, dal grande impatto fisico sulle due metà campo. Vavoli ha garantito alla squadra un plus/minus di 7.3 nel corso della seconda parte di stagione, coincisa coi play-in e i playoff. Nella serie finale contro Pesaro, valida per lo spareggio promozione in B, l’ex giocatore di Bisceglie ha alzato ulteriormente il livello, tirando con il 76% da due, realizzando 11,3 punti di media e andando in coppia cifra anche a rimbalzo (10,3). In gara-1 ne ha catturati 14, suo massimo stagionale.

Dopo un periodo di naturale adattamento e nonostante il freno di qualche problema fisico, specie nella prima parte del campionato, Vavoli ha dimostrato di saper essere un giocatore quasi imprescindibile, capace di portare un blocco o aprirsi da tre alla stessa maniera. Limitato dai falli in un paio di partite (specie in gara-1 di semifinale contro Salerno) non ha mai perso il focus, rendendosi utile anche nei pochi minuti d’utilizzo.