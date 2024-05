Attualità

L'assessore ai Lavori pubblici Nicastro ha illustrato il progetto del lungomare Riviera Lanterna a Scoglitti

Anche Vittoria presente a “Città in scena, festival della rigenerazione urbana”, l’iniziativa promossa da Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, al castello Maniace di Siracusa. A rappresentare l’ente di palazzo Iacono, l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro. “Oltre ad avere portato i saluti del sindaco, Francesco Aiello – dice Nicastro – ho presentato, assieme al rup, l’architetto Giancarlo Eterno, il progetto del lungomare Riviera Lanterna di Scoglitti. Un progetto che è stato accolto e valutato positivamente dagli organizzatori di questa importante manifestazione e quindi, di fatto, un altro riconoscimento per la nostra città”. In platea erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, il soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Siracusa, Salvatore Martinez, il presidente Ance Siracusa Paolo Augliera.