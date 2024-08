Ancora un incidente stradale mortale sulle strade della provincia di Ragusa: muore un 26enne di Comiso

Cronaca

L'episodio è accaduto intorno alle 2 di questa mattina sulla provinciale Santa Croce-Comiso

Ancora un incidente stradale mortale sulle strade della provincia di Ragusa. L’episodio è accaduto sulla Sp 20, al km 3 + 800, che da Comiso conduce a Santa Croce Camerina. Ad avere perso la vita un giovane, Rosario Pace (nella foto sotto), 26 anni, originario di Comiso, che, secondo le prime informazioni, lavorava in un agriturismo a Scornavacche e stava rientrando a casa. C’è anche un ferito grave, un comisano di 39 anni, tuttora in prognosi riservata. Il giovane che è deceduto era alla guida di una Renault Modus che, per cause in via di accertamento, si è scontrata con la Clio guidata, invece, dal ferito.

Sul posto i sanitari del 118 oltre ai carabinieri. I soccorritori si sono trovati dinanzi a uno scenario terrificante. L’episodio è accaduto intorno alle 2 di questa mattina. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO (foto Franco Assenza).

