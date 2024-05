Arcigay Ragusa contro “le parole cariche di odio e di disprezzo nei nostri confronti”

Attualità

Lettera aperta contro i seminatori d'odio che avversano l'incontro in programma domani al Bam con Porpora Marcasciano

“C’è un tempo per parlare e un tempo per tacere”. Così Arcigay Ragusa in una nota diffusa in serata. “Quello che stiamo attraversando è un tempo strano, allarmante, nel quale assistiamo a una trasformazione rapida e profonda del sentire comune sui temi dei diritti e delle libertà di tutte, soprattutto delle persone che appartengono alla comunità Lgbtqia+. Ciò che fino a pochi anni fa era indicibile ‑ se non impensabile ‑ per la maggior parte delle persone nel nostro Paese, oggi è diventato parola spiccia, volgare, violenta, che rimbalza dalle dichiarazioni di certi loschi figuri in tv ai commenti sui social, alle chiacchiere da bar, entrando quotidianamente nelle nostre case e nelle nostre vite. Parole omolesbobitransfobiche, razziste, sessiste, abiliste, misogine, fasciste, parole che sfregiano e feriscono, escludono e negano le nostre esistenze e i nostri corpi, parole che possono anche uccidere”.

“Proprio in questi giorni – continua la nota – mentre ci prepariamo con gioia a celebrare il Ragusa Pride 2024, il giorno dell’orgoglio e della visibilità della comunità Lgbtqia+, leggiamo con orrore e rabbia parole cariche di disprezzo nei nostri confronti. Non è nostra abitudine rispondere, abbiamo scelto altre pratiche politiche, estranee al chiacchiericcio insulso degli/delle haters, di coloro che inquinano il confronto pubblico seminando violenza e sentimenti di odio. Ma questa volta no, non staremo zitte, questo non è più il tempo di tacere, è il tempo di prendere la parola e denunciare. A voce alta”.

Ma che cosa è accaduto?