Arriva a Marina la terza edizione del Ragusa Pride

Attualità

E' in programma venerdì e sabato. Ecco quali sono le iniziative

Il 29 giugno si terrà la terza edizione del Ragusa Pride. Come per le edizioni precedenti, il Ragusa Pride 2024 gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Ragusa, di altri Comuni della provincia e di enti, istituzioni, aziende.

“Magari non si ha piena consapevolezza – dichiara il sindaco Peppe Cassì – di quanto lavoro, da parte delle associazioni coinvolte ma anche dei nostri uffici, ci sia dietro l’organizzazione di una manifestazione come il Ragusa Pride, che ha l’obiettivo di sensibilizzare e quindi, per riuscirci, di creare le condizioni per coinvolgere. Sono certo che grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, che ringrazio, entrambi questi obiettivi, sensibilizzare e coinvolgere, saranno centrati anche quest’anno da un evento che appartiene a tutti, che unisce divertimento e approfondimento”.

“È importante essere a fianco e supportare le istanze della comunità LGBTQIA+, – continua l’assessora alle politiche per l’inclusione, Servizi Sociali e Pari opportunità Elvira Adamo – perché le persone che ne fanno parte non vedono, ancora riconosciuti diritti e dignità. Accogliere le unicità di ognuna e ognuno è un segno di civiltà, progresso, evoluzione. Contribuire a far sì che le minoranze non siano più minoranze, aiuta tutte e tutti a vivere in un Paese migliore e ad aprire spazi di confronto. Bisognerebbe sempre riflettere sul fatto che riconoscere i diritti di chi ne ha meno o non ne ha, non erode i diritti acquisiti di altre e di altri. Buon Ragusa Pride!”

Il 28 giugno, alle 20.30, da Spuma, Lungomare Andrea Doria 23 a Marina di Ragusa PRE – PARAT* si terrà un incontro per conoscere Lilith Primavera, testimonial del Ragusa Pride a cui seguirà la proiezione del cortometraggio Petricore del quale Lilith Primavera è regista e sceneggiatrice.

A seguire Dd Set Italodisco con Lilith Primavera.

Il 29 giugno il programma della parata del Ragusa Pride prevede:

– ore 17.30 – Raduno in Via Portovenere a Marina di Ragusa nell’area delle panchine Rainbow;

– ore 18.00 – Inizio della parata che percorrerà il Lungomare Andrea Doria fino a Piazza Torre;