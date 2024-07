Arriva anche a Comiso l’ordinanza sindacale che vieta di svolgere attività lavorative nel settore delle costruzioni con temperature elevate

Attualità

Il sindaco Schembari: "Reputiamo che sia un atto dovuto. Un gesto di attenzione nei confronti di questi lavoratori"

Arriva anche a Comiso l’ordinanza del sindaco che vieta di svolgere attività lavorative nel settore delle costruzioni in condizione di esposizione prolungata al sole e in presenza di temperature superiori ai 35 gradi. “Abbiamo applicato una misura che reputiamo necessaria oltre che di un livello di civiltà superiore” afferma il sindaco Maria Rita Schembari.

“Con ordinanza sindacale n.40 del 16 luglio – spiega il primo cittadino di Comiso – abbiamo fatto nostri alcuni articoli del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza e degli enti locali, compreso il decreto Ministeriale del 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Da diversi anni ormai – continua la Schembari – le condizioni climatiche estive rappresentano un serio pericolo per i lavoratori esposti per lunghi periodi al sole, all’eccessiva umidità e al caldo, rischiando così stress termico e colpi di calore con esiti anche letali, per cui si è reso necessario intervenire a tutela e salvaguardia di tutti i lavoratori del settore delle costruzioni con questa ordinanza valida fino al 31 agosto 2024. Reputiamo che sia un atto dovuto – conclude Maria Rita Schembari – che, oltre a salvaguardare la categoria, si eleva ad un livello più alto di attenzione e di civiltà nei confronti di questi lavoratori”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA