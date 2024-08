Asp di Ragusa, Cicero e Lanza i nuovi direttori amministrativo e sanitario

Attualità

I nomi riflettono un delicato equilibrio tra le varie correnti politiche

Massimo Cicero (nella foto) è il nuovo direttore amministrativo dell’Asp di Ragusa. Per il ruolo di direttore sanitario, invece, la scelta è ricaduta su Sara Lanza. Cicero, caldeggiato dal presidente della Regione Renato Schifani, è stato nominato direttore amministrativo, superando la concorrenza di Rosaria Sigona, appoggiata dal parlamentare modicano Ignazio Abbate. Cicero è stato apprezzato per il suo lavoro svolto in questi anni a capo del servizio economico e finanziario dell’azienda. Per il ruolo di direttore sanitario aziendale, dopo cinque anni di guida di Raffaele Elia, è stata scelta Sara Lanza. Lanza, che attualmente dirige il reparto geriatrico riabilitativo, è stata sostenuta politicamente dalla Dc di Totò Cuffaro.

