Assegnate le bandiere verdi anche in provincia di Ragusa, ecco quali le località individuate

Da Ispica a Pozzallo, passando per Marina di Ragusa e Casuzze, senza trascurare Scoglitti e Sampieri

Sono state assegnate oggi le Bandiere verdi 2024, quelle per le spiagge a misura di bambini.

Una spiaggia comoda e con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato. Un mare calmo, pulito e accogliente, in cui l’acqua non diventi subito troppo alta, per poter fare il bagno in sicurezza. E poi assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione. Senza dimenticare il divertimento, per grandi e piccoli. Sono le qualità che rendono una località marina a misura di bambini: 155 in totale nel 2024 le mete con queste caratteristiche, selezionate da 2.949 pediatri, italiani e stranieri.

Ecco le spiagge a misura di bambino della provincia di Ragusa: