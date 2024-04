Assoluzione Moscato a Vittoria, Campo e Piccitto: “Non sono i Cinque Stelle il mandante politico, narrazione errata”

Attualità

La deputata regionale e il coordinatore provinciale di Ragusa chiariscono il proprio punto di vista sulla delicata vicenda

“La recente assoluzione in appello dell’ex sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, nel processo che lo ha visto imputato con l’accusa di corruzione elettorale e per il quale era stato condannato in primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione, non può essere usata come un grimaldello politico per colpire il Movimento 5 Stelle e come invece è avvenuto in occasione del comizio di domenica mattina da parte dello stesso Moscato e di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui il deputato regionale Assenza e il senatore Sallemi”.