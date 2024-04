Aumento della Tari a Comiso, i Cinque Stelle: “Scelta penalizzante per i cittadini, si poteva fare diversamente”

Attualità

"Visto che la differenziata in città è del 75%, il motto avrebbe dovuto essere: pagare meno, pagare tutti"

“La decisione dell’Amministrazione comunale di Comiso di aumentare di circa il 30% la Tari, votata dalla maggioranza nella seduta del Consiglio comunale di giovedì scorso, è grave e non fa altro che incidere negativamente sulle tasche di quei cittadini onesti che pagano regolarmente le tasse”. Lo afferma il gruppo del Movimento 5 Stelle di Comiso che è stato presente alla seduta del civico consesso dove al terzo e quarto punto dell’ordine del giorno si è discusso dell’aumento Tari con la decisione di aumentare di circa il 30% votata da parte della maggioranza.

“Noi pensiamo che si potesse agire diversamente, agevolando i cittadini che differenziano correttamente e non penalizzandoli ulteriormente con un aumento così pesante. Visto che la differenziata a Comiso è del 75%, il motto avrebbe dovuto essere ‘pagare meno, pagare tutti’. Vista la grave crisi economica che attanaglia la città di Comiso, dalla crisi dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’artigianato e del commercio, quanti saranno i cittadini che potranno pagare un ulteriore aumento? Un’amministrazione che non sa prendere iniziative agevolate per i propri cittadini non può amministrare una città solo con decisioni di maggioranza, senza tenere conto dei disagi delle famiglie”.