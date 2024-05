Aumento Tari a Vittoria, Pelligra: “In questo modo si coprono le incapacità amministrative”

Politica

"La gestione della raccolta differenziata presenta sempre più problemi che vanno sanati"

“Ho detto no all’aumento della Tari, con un incremento pari all’8,22%, perché ritengo che tale decisione predisposta dall’amministrazione comunale, e votata da una maggioranza sempre più supina rispetto alle scelte prese dall’alto, non sia dovuta soltanto all’aumento dei costi di conferimento ma anche alla cattiva gestione da parte dell’esecutivo cittadino di tutto ciò che ha a che vedere con il contrasto alla cattiva pratica dell’abbandono dei rifiuti e della proliferazione delle microdiscariche abusive presenti sul territorio comunale”.