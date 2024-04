Auto incendiata a Ispica, Stornello: “Presi di mira due ambientalisti, fare subito chiarezza”

Attualità

Il consigliere del Pd manifesta la propria preoccupazione per quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì scorsi

Dopo l’accertamento della natura dolosa dell’incendio che ha distrutto l’auto dell’architetto Stefano Marina e della professoressa Anna Alì, il consigliere del Partito Democratico di Ispica, Gianni Stornello esprime la massima solidarietà alle vittime e chiede di fare al più presto chiarezza sull’accaduto.

“Non ci può sfuggire – dichiara il consigliere Stornello – che Stefano Marina e Anna Alì sono entrambi attivisti del Circolo Sikelion di Legambiente di Ispica di cui Anna Alì è addirittura presidente. Accertata la natura dolosa del rogo, dobbiamo sapere al più presto se l’atto incendiario è stato opera di balordi o se sia stata una vera e propria intimidazione da ricondurre all’impegno e alle battaglie a tutela dell’ambiente e della legalità che Marina e Alì conducono”.