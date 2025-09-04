Autogiro della provincia di Ragusa, a un giorno dal via cresce il numero degli equipaggi

Società

Arrivano a 53 le auto storiche partecipanti. Prima prova di abilità domani pomeriggio al piazzale 8 marzo del capoluogo

A un giorno dal via cresce il numero degli equipaggi della XXVIII edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa. Sono infatti 53 le auto storiche che, a partire da domani pomeriggio e sino a domenica, animeranno le strade dell’area iblea partecipando alle varie fasi dell’evento promosso, come sempre, dal Veteran car club ibleo. Sono state predisposte, altresì, alcune variazioni al programma originale. Si parte, dunque, domani con le verifiche tecniche presso piazza Libertà a Ragusa. Alle 16,30 ci sarà l’inizio delle prove di abilità al piazzale 8 marzo in contrada Selvaggio, sempre nel capoluogo ibleo. Poi, alle 20, il trasferimento e la cena tipica iblea presso l’agriturismo “Al Casale” in contrada Palazzola, in territorio di Ragusa. Sabato mattina partenza alle 8,30 e alle 9 prove di abilità al Centro commerciale ibleo. Alle 10,30 percorso turistico a Monterosso Almo con sosta e visita guidata.