Autogiro della provincia di Ragusa, ecco il calendario della tre giorni

Società

Si comincia da venerdì. I partecipanti sono quarantasette. L'iniziativa è promossa dal Veteran car club ibleo

Tutto pronto per l’Autogiro della provincia di Ragusa che, per quanto riguarda la XXVIII edizione, prenderà il via venerdì 5 e andrà avanti sino a domenica 7 settembre. La manifestazione di regolarità classica e strumentazione meccanica è promossa dal Veteran Car Club Ibleo con il patrocinio del Comune di Ragusa, del Comune di Monterosso Almo, della Regione, assessorato al Turismo, e il supporto dell’Asi oltre alla collaborazione della polizia di Stato. Si comincia venerdì, dunque, quando, a partire dalle 14, ci sarà l’accoglienza all’hotel Poggio del sole.