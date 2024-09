Autogiro della provincia di Ragusa, ecco le classifiche

Società

Il Veteran car club ibleo ha diffuso i risultati ufficiali della 27esima edizione

Le classifiche della 27esima edizione della rievocazione storica dell’Autogiro della provincia di Ragusa, promossa dal Veteran car club ibleo, mettono in evidenza come ad aggiudicarsi il primo posto assoluto sia stato l’equipaggio Spataro-Vasta su Fiat 124 Sport Spider del 1967. Secondo posto per l’equipaggio Romano-Romano su Austin Healey Mk III J8 del 1965 mentre la terza posizione se l’è aggiudicata il team Falletta-Cirone su Porsche 911 del 1984. Queste, invece, le classifiche per categoria maturate dopo lo scorso fine settimana che ha visto per protagoniste, lungo le strade della provincia di Ragusa, le “vecchie signore” a quattro ruote. La classifica Giovani è stata vinta dall’equipaggio D’Avola-D’Avola su Lancia Fulvia del 1973. Primo posto nella categoria Vintage (1919-1930) per l’equipaggio Greco-Palermo su Chrysler Plymouth 4C del 1928. Nella classifica femminile, in prima posizione Carnazza-Raniolo su Alfa Romeo Giulia Spider 1600 del 1964.