Autogiro della provincia di Ragusa, gli equipaggi si sono subito cimentati con le prove di abilità

Attualità

Gli appuntamenti proseguono anche oggi e domani

La prova speciale che ha avuto per cornice il piazzale 8 marzo, in zona Selvaggio, nel capoluogo ibleo, è stato, ieri pomeriggio, uno dei momenti più qualificanti della prima giornata della 28esima edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa, tuttora in fase di svolgimento. Gli equipaggi si sono messi alla prova lungo il circuito prestabilito all’interno del piazzale, cercando di riportare quante meno penalità è stato possibile. Un bel percorso con i vari partecipanti che si sono dati battaglia dopo le verifiche tecniche che si erano tenute in piazza Libertà e che, di fatto, avevano dato il via alla kermesse motoristica promossa dal Veteran car club ibleo.