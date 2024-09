Autogiro della provincia di Ragusa, inizia la 27esima edizione

Sport

Il primo appuntamento venerdì pomeriggio al porto turistico di Marina con le verifiche tecniche

Si parte. Predisposto il programma della 27esima edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa organizzato dal Veteran car club ibleo. Iscrizioni chiuse perché è stato raggiunto il numero massimo di automobili consentito. Venerdì accoglienza già alle 14 all’hotel Poggio del sole sulla Ragusa mare. Le verifiche tecniche sono in programma dalle 16 alle 18 al porto turistico di Marina di Ragusa dove ci sarà la partenza vera e propria della kermesse motoristica. Alle 18, la prova speciale al piazzale 8 marzo (dove si tiene il mercato del mercoledì in contrada Selvaggio) a Ragusa. Alle 20 il trasferimento e la cena in un locale di Ragusa Ibla.