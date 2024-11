Autostrada Siracusa-Gela, l’on. Campo: “Non ci sono più i soldi per la bretella autostradale fino a Scicli”

Attualità

La comunicazione della deputata regionale dopo l'audizione di oggi sul tema in commissione Ambiente all'Ars

“I soldi per la bretella autostradale fino a Scicli della Siracusa Gela? Avevamo ragione, non ci sono più, come denunciamo da tempo. Ma noi non ci arrendiamo, questi soldi vanno trovati, la Sicilia orientale ha un disperato bisogno di quest’opera, certamente più utile del ponte o dei pericolosi inceneritori, che hanno sottratto oltre 2 miliardi per le opere dei siciliani”.

Lo afferma la deputata regionale del m5S Stefania Campo a conclusione dell’audizione tenuta oggi sul tema in commissione Ambiente dell’Ars, a cui hanno preso parte dirigenti dell’assessorato Infrastrutture, del Cas e amministratori dei Comuni di Scicli, Vittoria e Gela.

“L’audizione che avevo chiesto – dice la deputata – ha ribadito quello che denunciamo da tempo: i dirigenti dell’assessorato, mandati dall’assessore Aricò, che evidentemente non ha avuto il coraggio di dirci queste cose in faccia, hanno confermato che non solo non ci sono i 300 milioni a più riprese promessi dall’assessore alle Infrastrutture, ma anche i 350 milioni già finanziati dal governo Musumeci e ‘scippati’ per contribuire al finanziamento del ponte e degli inceneritori”